Sky-Info: Angebot aus Deutschland für Salzburg-Verteidiger

Nach Sky-Informationen liegt dem österreichischen Vizemeister Red Bull Salzburg ein Angebot für Verteidiger Oumar Solet aus Deutschland vor. Die TSG Hoffenheim bietet demnach 6,5 Millionen Euro plus Boni für den Defensivspieler.

Der neue Klub von ÖFB-Teamspieler Alexander Prass will sich noch in der Verteidigung verstärken und hat laut Informationen von Sky-Reporter Florian Plettenberg mit Solet den perfekten Wunschkandidaten gefunden. Der Innenverteidiger hat in Salzburg noch Vertrag bis Sommer 2025 und wäre dem Wechsel gegenüber aufgeschlossen.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

(skysport.de/Florian Plettenberg) / Bild: GEPA