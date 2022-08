Sky Info: Audi-Einstieg in die Formel 1 fix!

Das Ja von Audi zur Formel 1 ist beschlossene Sache. Auch Porsche steht für 2026 in den Startlöchern.

Nun ist es so weit.

Der Einstieg von Audi in die Formel 1 ab 2026 ist nach Sky Informationen beschlossene Sache. Am Freitag wird in Spa eine Pressekonferenz stattfinden, an der auch FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem teilnehmen soll. Bei diesem Termin wird die vor allem in Deutschland mit Spannung erwartete Neuigkeit wohl offiziell verkündet.

Audi wird in der Königsklasse aller Voraussicht nach eine Verbindung mit Sauber eingehen. Das Team aus der Schweiz steht derzeit unter dem Namen Alfa Romeo in den Startlisten.

Porsche wartet noch auf Veröffentlichung

Bei Porsche ist der Einstieg nach Sky Infos ebenfalls beschlossen. Einzig das Datum der Veröffentlichung steht noch nicht fest.

