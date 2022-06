Sky Info: Austria-Leihspieler Martel vor Wechsel zu Köln

via

Der defensive Mittelfeldspieler Eric Martel von RB Leipzig steht nach Sky Informationen vor einem Wechsel zum 1. FC Köln.

Der 20-Jährige spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis in der ADMIRAL Bundesliga und war unangefochtener Stammspieler bei Austria Wien. Dort gelangen ihm in 29 Ligaspielen zwei Treffer.

VIDEO: Martel trifft zum Saisonabschluss gegen Sturm

Martel soll die Domstädter knapp über eine Millionen Euro Ablöse kosten und in Köln einen festen Vertrag unterschreiben. Wie der Kicker zuerst berichtete, sind sich Spieler und Verein bereits einig, nur noch letzte Details sind zu klären.

Martel könnte Özcan-Lücke füllen

Martel könnte somit die Lücke beim FC schließen, die sich mit dem Abgang von Salih Özcan zu Borussia Dortmund aufgetan hat. Aufgrund seines jungen Alters und der geringen Ablösesumme passt der Spieler zudem perfekt zu den finanziellen Vorstellungen der Kölner und der Vision von Trainer Steffen Baumgart, entwicklungsfähige Spieler zu verpflichten.

