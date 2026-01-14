Sky-Info: Austria Wien nimmt ehemaligen SKN-Stürmer ins Visier

Die Wiener Austria zeigt nach Sky-Informationen Interesse an Jaden Montnor. Der 23-jährige Außenstürmer steht derzeit bei Aris Limassol unter Vertrag, wo er noch bis 2028 gebunden ist. Auch mehrere Klubs aus der 2. Deutschen Bundesliga beschäftigen sich mit dem Offensivspieler.

Montnor kommt für Aris bislang auf 104 Pflichtspiele, in denen er 36 Scorerpunkte erzielen konnte. Aufgrund seines bestehenden Vertrags würde für den Offensivspieler bei einem Transfer jedenfalls eine Ablöse fällig werden, was einen Wechsel nach Wien-Favoriten erschweren könnte.

In der laufenden Saison der zyprischen Liga absolvierte der groß gewachsene Flügelspieler 17 Spiele und verbuchte dabei sechs Tore sowie zwei Assists. Geboren in Amsterdam, besitzt Montnor die Staatsbürgerschaft von Suriname.

Zwischen 2021 und 2023 stand Montnor beim SKN St. Pölten unter Vertrag. Er ist der Sohn von Marcel Oerlemans, der bei einigen österreichischen Vereinen unter Vertrag stand, unter anderem bei der Admira, der SV Ried und dem First Vienna FC.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Bild: Imago