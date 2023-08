Sky-Info: Austria mit Interesse an Schmidt

Nach dem Abgang von Haris Tabakovic von der Wiener Austria rückt ein neuer Stürmer in den Fokus der Veilchen. Nach Sky-Infomationen soll Alexander Schmidt in Favoriten hoch im Kurs stehen. Zuletzt wurde der 25-jährige Angreifer mit einem Wechsel zum SCR Altach in Verbindung gebracht.

Zuletzt kickte Schmidt beim portugiesischen Erstligisten Vizela. In Österreich stand der Stürmer bereits beim LASK, St. Pölten, Liefering und dem WAC unter Vertrag. Mit Austria Vorstand Jürgen Werner verbindet Schmidt eine gemeinsame Vergangenheit in Linz.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Auch Bundesliga-Absteiger Ried wurde in den vergangenen Wochen ein Interesse an Schmidt nachgesagt. Nun könnte es aber doch nach Favoriten gehen.

Bild: GEPA