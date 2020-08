Sky Info: Barca hat Nachfolger für Trainer Setien gefunden

Nach Informationen von Sky Sport hat sich der FC Barcelona für Ronald Koeman als Nachfolger von Quique Setien entschieden.

Dies berichtet Sky Italia Reporter Fabrizio Romano. Demnach soll der Deal noch in dieser Woche finalisiert werden.

Ronald Koeman has been choosen as new Barcelona manager. He's going to leave Holland National team to join Barça – official statement on this week. Here we go! 🤝🔵🔴 #FCB #Barcelona #Koeman

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2020