Sky-Info: Bastelt Salzburg an einem Hammer-Transfer?

Verstärkt sich Red Bull Salzburg im Mittelfeld? Laut Sky-Informationen hat die Führungsriege der „Bullen“ vor Kurzem Gespräche mit einem ehemaligen deutschen Teamspieler geführt.

Demnach wollen Geschäftsführer Sport Rouven Schröder und Jürgen Klopp, der als Head of Global Soccer bei Red Bull tätig ist und zuletzt die Bundesliga-Partie gegen Sturm (1:2) im Stadion verfolgte, für die kommende Saison einen erfahrenen Mann fürs Mittelfeld unter Vertrag nehmen.

Um wen es sich handelt? Julian Weigl!

Intensive Gespräche mit Schröder & Klopp: Weigl in Salzburg gesichtet

Laut Sky-Infos wurde der 29-Jährige von Borussia Mönchengladbach in den vergangenen Tagen in Salzburg gesichtet. Der gebürtige Bayer soll in der Mozartstadt nicht nur einen Kurzurlaub gemacht haben, sondern intensive Gespräche mit Schröder und Klopp geführt haben. Weigl kommt ursprünglich aus dem Kurort Bad Aibling, etwa 95 Kilometer entfernt von Salzburg.

Weigl bringt viel Erfahrung mit

Der defensive Mittelfeldspieler machte seine fußballerische Ausbildung bei 1860 München, wo er bereits in jungen Jahren zum Kapitän ernannt wurde. 2015 wagte Weigl den Schritt in die deutsche Bundesliga und ging zu Borussia Dortmund.

In fast fünf Jahren brachte es der Deutsche auf 171 Pflichtspiele für den BVB und gewann einen DFB-Pokal sowie einen Supercup. Anfang 2020 verließ der Rechtsfuß die Schwarz-Gelben und ging für 20 Millionen Euro Ablöse nach Portugal zu Benfica. Dort holte er einen Meistertitel, ehe er im Sommer 2022 nach Deutschland zurückkehrte.

Aktueller Vertrag läuft bis 2028

Für Mönchengladbach bestritt der sechsfache deutsche Nationalspieler und EM-Teilnehmer von 2016 seitdem 89 Pflichtspiele. Sein Vertrag läuft noch bis 2028. Salzburg müsste für den Spieler auf alle Fälle eine Ablöse bezahlen.

Laut Informationen von Sky Sport DE beläuft sich Weigls aktuelles Gehalt auf etwa 3 bis 3,5 Millionen Euro pro Jahr, damit zählt er zu den Topverdienern bei den „Fohlen“.

Leeds ebenfalls an Weigl interessiert?

Die deutschen Sky-Reporter Marlon Irlbacher und Florian Plettenberg berichteten zuletzt von einem Interesse vom englischen Zweitligisten Leeds United an Weigl. Der Traditionsverein um Trainer Daniel Farke steht vor einem Aufstieg in die Premier League.

(Red.)

Bild: Imago