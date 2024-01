Sky Info: Bayern an Trippier dran

Nächster Name auf der Transferliste des FC Bayern. Nach Sky Informationen sind die Münchner nun an Kieran Trippier von Newcastle United dran.

Der 33-jährige Engländer ist Stammspieler bei den Magpies und war in der laufenden Saison auch schon Kapitän beim aktuellen Tabellen-Zehnten der Premier League. Die Bayern haben immer noch keinen Durchbruch in den Verhandlungen mit Paris St. Germain über eine Leihe von Nordi Mukiele erzielt.

Der Grund dafür: Der französische Hauptstadt-Klub akzeptiert die Konditionen des deutschen Rekordmeisters (Leihe mit Kaufoption) nicht. Mukiele will den Wechsel nach wie vor, ein Kauf kommt für den FCB aber nicht in Frage. Deshalb rückt jetzt Trippier in den Fokus.

Denn: Newcastle würde den 46-maligen englischen Nationalspieler per Leihe ziehen lassen. In den vergangenen beiden Tagen haben die Bayern intensiv über den Abwehrmann diskutiert. Vom Bayern-Interesse an dem Rechtsverteidiger, der in dieser Saison bisher auf 28 Pflichtspiele kommt und dabei acht Vorlagen beisteuerte, berichtete zuerst der Chronicle.