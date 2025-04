Sky-Info: Bayern bieten Sané Verlängerung an

Der deutsche Nationalspieler müsste bei einer Verlängerung Gehaltseinbußen hinnehmen.

Wie bereits in Transfer Update – die Show am Montag berichtet, will Max Eberl den 29 Jahre alten Flügelspieler halten und hat dafür nun auch die Zustimmung seiner Vorstandskollegen und des Aufsichtsrats.

Eberl bietet Sane einen Vertrag bis 2028 an. Das derzeitige Angebot der Bayern umfasst ein Fixgehalt von etwa zehn Millionen Euro brutto pro Jahr. Mit zusätzlichen leistungsbezogenen Zahlungen kann das Gesamtpaket auf etwa 14 bis 16 Millionen Euro brutto pro Jahr steigen.

Sane will bleiben!

Sane verdient derzeit etwa 20 Millionen Euro brutto inklusive möglicher Bonuszahlungen, ist jedoch bereit, eine Gehaltskürzung in Kauf zu nehmen, weil er gerne bleiben möchte. Trotz des Interesses aus England vom FC Arsenal.