Sky Info: Bayern startet Gespräche mit Kolo Muani – auch United dran

Der FC Bayern München hat nach Sky Informationen erste direkte Gespräche mit dem Management von Stürmer Randal Kolo Muani aufgenommen. Große Konkurrenz im Werben um den Frankfurter erhalten die Münchner aus der Premier League.

„Die ersten Gespräche waren positiv. Es gibt noch keine konkreten Verhandlungen, aber Kolo Muani ist in der internen Liste beim FC Bayern ganz, ganz weit nach oben gerutscht. Kolo Muani und Bayern, das wird heißer. Die Frankfurter wissen längst Bescheid“, sagt Transferexperte Florian Plettenberg in „Transfer Update – die Show“.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Sky berichtet, dass Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß Kolo Muani gerne im Dress des deutschen Rekordmeisters sehen würde.

Manchester United Bayerns großer Konkurrent

Die Münchner sind allerdings nicht das einzige europäische Schwergewicht, das den französischen Nationalspieler auf dem Zettel hat. Bayerns größter Konkurrent im Rennen um Kolo Muani ist nach Sky Infos Manchester United. „United pusht ohne Ende. Sie sind an ihm dran. Das ist der Verein, der aktuell am meisten Gas gibt – noch mehr als die Bayern. Bei United ist Kolo Muani höher gerankt als Victor Osimhen“, erklärt Plettenberg.

Mit 13 Bundesligatoren und zwölf Vorlagen ist Kolo Muani Eintracht Frankfurts Topscorer. Noch liegen der SGE allerdings keine Angebote für den Torjäger vor. „Konkrete Anfragen hat es bisher noch nicht gegeben, weder von den Bayern noch von anderen“, hatte Sportvorstand Markus Krösche vor einer Woche im Sky Interview gesagt.

Dass der Angreifer Begehrlichkeiten wecke, sei normal, so Krösche: „Bayern München ist aber auch nicht der einzige Klub, der sich mit ihm beschäftigt.“

Matthäus geht nicht von Wechsel zum FC Bayern aus

Die Hoffnung auf einen Verbleib Kolo Muanis hat Krösche noch nicht aufgegeben. „Auf der anderen Seite fühlt sich Randal nach wie vor sehr wohl bei uns und er hat auch noch sehr viele Entwicklungsfelder, die er sehr gut mit uns bearbeiten kann.“

Sky Experte Lothar Matthäus glaubt derweil nicht, dass Kolo Muani in der kommenden Saison beim FC Bayern spielen wird: „Ich glaube, dass Tuchel ein anderes Profil sucht“, macht der Rekordnationalspieler in seiner Sky Kolumne deutlich und weiter: „Einen Wandspieler, einen wuchtigeren, kräftigeren zentraleren Mittelstürmer. Einer, der gar nicht auf die Flügel ausweichen will, sondern gefüttert wird und jede zweite Chance verwertet.“

