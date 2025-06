Sky-Info: Bayern-Stürmer bleibt wohl bei Tottenham

Nach Sky Sport Informationen befinden sich der FC Bayern und Tottenham in fortgeschrittenen Gesprächen wegen Mathys Tel.

Wie Sky Sport bei Transfer Update – die Show berichtete, will Tottenham Bayern-Star Mathys Tel nach der Leihe im zurückliegenden Winter gerne weiterhin behalten und den 20-Jährigen fest verpflichten. Nach Sky Sport Informationen befinden sich die Spurs nun in fortgeschrittenen Verhandlungen mit den Münchnern, um den Deal zu finalisieren, was auch die BILD berichtet.

35 Millionen Ablöse

Für den jungen Franzosen bezahlen die Lilywhites Sky Sport Infos zufolge 35 Millionen Euro, nachdem sie bereits zehn Millionen Euro als Leihgebühr an den Rekordmeister überwiesen hatten. Der neue Tottenham-Trainer Thomas Frank steht hinter der Spurs-Idee und möchte Tel ebenfalls gerne in London halten. Nach Sky Sport Informationen wird der Transfer über die Bühne gehen.

Seit seinem Wechsel nach London absolvierte Tel wettbewerbsübergreifend insgesamt 20 Partien im Spurs-Trikot, wobei er drei Treffer sowie eine Vorlage beisteuerte. Von Sommer 2022 bis Februar 2025 war der Offensiv-Star für die Bayern aktiv und kam dabei auf insgesamt 83 Einsätze.

(skysport.de) Foto: Imago