Sky Info: Bayern-Torhüter Sommer wechselt zu Inter

Yann Sommer wird nach Sky Informationen von Bayern München zu Inter Mailand wechseln. Die Verhandlungen zwischen den Vereinen stehen unmittelbar vor dem Abschluss.

Der italienische Spitzenklub wird eine Ablöse von rund sechs Millionen Euro in zwei Raten zahlen. Geplant ist, dass Sommer sich bereits am kommenden Sonntag (6. August) auf den Weg nach Mailand zum Medizincheck macht, dieser soll dann am Tag darauf abgeschlossen werden. Wie Sky bereits berichtete, ist sich der 34-Jährige mit Inter bereits mündlich einig. Bei den Nerazzurri wird Sommer Nachfolger von Andre Onana, der für 55 Millionen Euro im Transfersommer zu Manchester United gewechselt ist.

Inter-Coach Simone Inzaghi wollte den Schweizer Nationaltorhüter unbedingt haben. Sommer war erst im Januar von Borussia Mönchengladbach nach München gewechselt und hatte dort den verletzten Manuel Neuer vertreten. Bayern-Trainer Thomas Tuchel plant allerdings nach seiner Rückkehr wieder mit Neuer als Nummer eins – mit Sven Ulreich steht noch ein weiterer erfahrener Torwart im FCB-Kader.

(skysport.de) / Bild: Imago