Vertrag bis 2027 und bis zu 80 Millionen! FC Bayern holt de Ligt

via

via Sky Sport Austria

Nach Informationen von Sky hat Juventus Turin am Sonntagabend das neue Angebot des FC Bayern angenommen. Matthijs de Ligt wird für 70 Millionen Euro plus zehn Millionen Euro an Bonuszahlungen nach München wechseln.

Nur wenige Stunden nach der Einigung mit Barca bezüglich eines Transfers von Robert Lewandowski haben die Münchner bei Juve-Star de Ligt zugeschlagen. Die Turiner haben das überarbeitete Angebot der Münchner angenommen. Sky hatte zuvor von der verbesserten Offerte berichtet.

Es beinhaltet 70 Millionen Euro an fester Ablöse und kann sich mit Bonuszahlungen auf bis zu 80 Millionen Euro erhöhen. Der 22-jährige Niederländer soll bei den Bayern einen Vertrag bis Sommer 2027 unterschreiben.

Schon bei der USA-Reise mit an Bord?

Der Abwehrspieler soll nach Sky Informationen zeitnah zur Mannschaft stoßen. Wunsch des FC Bayern ist es, dass de Ligt schon bei der am Montag beginnenden USA-Reise des Rekordmeisters mit an Bord ist.

„Ähnlich haben es die Bayern ja auch bei James Rodriguez gemacht, der damals in den USA von Trainer Niko Kovac begrüßt wurde“, erinnert sich Sky Reporter Florian Plettenberg.

(skysport.de) / Bild: Imago