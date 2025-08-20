Sky-Info: Bayern verkauft Talent Wanner

Endgültiger Abgang: Nach einigen Leihstationen verlässt Paul Wanner den deutschen Rekordmeister fest in Richtung Niederlande.

Die PSV Eindhoven und der FC Bayern München sind sich nach exklusiven Sky Sport Informationen bereits einig.

Der deutsche Meister kassiert 15 Millionen Euro fix. Durch Bonuszahlungen kann sich diese Summe nochmal erhöhen. Der Medizincheck soll in den nächsten 24 Stunden stattfinden.

Bayern sichert sich Rückkaufoption für Wanner

Damit verlässt Paul Wanner den FC Bayern München endgültig. Der 19-Jährige, der aktuell an einer Bänderverletzung laboriert, war in der vergangenen Saison an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen, wo er 41 Spiele absolvierte (sechs Tore und vier Assists). Bereits die Saison zuvor agierte Wanner ebenfalls als Leihspieler bei der SV Elversberg in der 2. Bundesliga. Nun folgt der feste Abgang des 19-Jährigen in Richtung Niederlande.

Mit der PSV Eindhoven wird das Talent in der Champions League antreten. Wie Sky Sport jedoch weiß, hat sich Bayern eine Rückkaufoption für Wanner gesichert.Damit verlässt der nächste Offensivspieler den FC Bayern. Bereits zuvor gaben die Münchner Thomas Müller (auslaufender Vertrag/Vancouver Whitecaps), Mathys Tel (Tottenham Hotspur), Kingsley Coman (Al-Nassr) und Leroy Sane (auslaufender Vertrag/Galatasaray) ab.

(sport.sky.de) / Bild: Imago