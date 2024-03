Sky-Info: Bayern will Davies-Entscheidung – spielt Alaba den Lockvogel?

Jetzt wird es ernst im Vertragspoker zwischen dem FC Bayern und Alphonso Davies!

Denn nach Informationen von Sky will der deutsche Rekordmeister in der kommenden Woche eine Entscheidung von Davies haben. Darüber, ob er den ihm vorliegenden neuen Vertrag bis 2029 mit einem Gesamtpaket von circa 14 Millionen Euro brutto pro Jahr annehmen wird – oder nicht. Die Bayern wollen keine Zeit verlieren, um Planungssicherheit zu haben und rechtzeitig konkrete Gespräche mit potenziellen Ersatzkandidaten aufnehmen zu können. Bezüglich einer zeitnahen Entscheidung hatte Sportvorstand Max Eberl bei Sportbild zuletzt betont: „Irgendwann im Leben muss man dann Ja oder Nein sagen!“

Wie in „Transfer Update – Die Show“ enthüllt, hat es in der vergangenen Woche noch mal ein Gespräch zwischen der neuen Bayern-Führung und Max Eberl und Christoph Freund und dem Berater von Davies gegeben. Doch beide Parteien liegen immer noch weit auseinander. Denn das Management von Davies fordert weiterhin ein Gesamtpaket von bis zu 20 Millionen Euro Jahresgehalt. Eine Summe, die die Bayern keinesfalls zahlen werden.

Klar ist: Die Bayern würden ihren 23 Jahre alten Linksverteidiger gerne langfristig behalten (Vertrag bis 2025) aber nicht um jeden Preis. Aberwitzige Forderungen, wie jene von Davies, werden nicht mehr erfüllt. Die Bayern bewerten ihr neues Angebot als absolut angemessen an.

Sollte Davies in der nächsten Woche das neue Vertragsangebot der Bayern nicht annehmen, steht er im kommenden Sommer zum Verkauf. Dann erhoffen sich die Münchner zwischen 50 bis 60 Millionen Euro Ablöse. Real Madrid ist an Davies dran und bereit, in den kommenden Wochen ein schriftliches Angebot abzugeben. Die Königlichen wollen derzeit jedoch weit weniger als 50 Millionen Euro Ablöse zahlen und den Preis mit aller Macht senken.

🚨🆕 News #Davies: FC Bayern want a decision from Davies next week!

➡️ They want to know whether he will accept the new contract offered to him until 2029, with a total package of around €14m salary gross/year all-in – or not

➡️ Davies and his management still demand around… pic.twitter.com/AOWrZntotE

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 24, 2024