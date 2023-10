Sky-Info: Becker neuer Trainer von Top-10-Spieler

Boris Becker ist zurück im Trainergeschäft. Der sechsmalige Grand-Slam-Champion wird nach Sky Informationen Supercoach von Holger Rune.

Als Supercoach wird Becker in Zukunft bei ausgewählten Turnieren in der Box des Top-10-Spielers sitzen. Gemeinsam haben sie zuletzt eine Trainingswoche in Monaco hinter sich. Lars Christensen wird weiterhin Trainer des Dänen bleiben.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Holger Vitus Nødskov Rune (@holgerrune)

Große Erfolge mit Djokovic

„Boris Becker ist genau der Richtige, der mit seiner Erfahrung Einfluss nehmen kann und weiß, worauf es in dieser Phase einer Karriere ankommt. Schließlich weiß keiner so gut wie er, wie es ist, in so jungen Jahren schon so großen Erfolg hat“, meinte Sky Tennis-Kommentator Marcel Meinert.

Zuletzt war Becker jahrelang als Tennis-Experte im Einsatz. Von 2013 bis 2016 trainierte Becker Novak Djokovic und feierte mit ihm zahlreiche Erfolge.

(skysport.de)

Artikelbild: Imago