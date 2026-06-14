Sky-Info: Bidstrup-Abschied aus Salzburg steht bevor
Der Abschied von Kapitän Mads Bidstrup bei Red Bull Salzburg steht laut Sky-Informationen unmittelbar bevor.
Der 25-Jährige befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Olympique Lyon. Der Spieler hat mit dem französischen Topklub bereits vor einer Woche die wichtigsten Vertragsdetails geklärt, nun stehen auch die beiden Vereine vor einer Einigung.
🚨BREAKING | Breakthrough in negotiations between the clubs. Deal close to full agreement. Contract until 2031. Last details. https://t.co/Ryuc20568z
— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 14, 2026
Bidstrup-Transfer vor Abschluss
Nach Sky-Informationen soll der Transfer in Kürze finalisiert werden. Für Bidstrup steht im Lyon ein Vertrag bis 2031 im Raum.
Der Däne wechselte im Sommer 2023 für etwa sechs Millionen Euro vom FC Brentford zu den „Bullen“. In der Saison 2025/26 absolvierte Bidstrup 36 Pflichtspiele für Salzburg. In drei Jahren brachte es der Mittelfeldspieler auf insgesamt 116 Einsätze, dabei steuerte er vier Tore und fünf Vorlagen bei.
(Red.)
Bild: GEPA