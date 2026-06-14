Logout
Der Abschied von Kapitän Mads Bidstrup bei Red Bull Salzburg steht laut Sky-Informationen unmittelbar bevor.
ADMIRAL Bundesliga

Sky-Info: Bidstrup-Abschied aus Salzburg steht bevor

Der Abschied von Kapitän Mads Bidstrup bei Red Bull Salzburg steht laut Sky-Informationen unmittelbar bevor.

Der 25-Jährige befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Olympique Lyon. Der Spieler hat mit dem französischen Topklub bereits vor einer Woche die wichtigsten Vertragsdetails geklärt, nun stehen auch die beiden Vereine vor einer Einigung.

Bidstrup-Transfer vor Abschluss

Nach Sky-Informationen soll der Transfer in Kürze finalisiert werden. Für Bidstrup steht im Lyon ein Vertrag bis 2031 im Raum.

Der Däne wechselte im Sommer 2023 für etwa sechs Millionen Euro vom FC Brentford zu den „Bullen“. In der Saison 2025/26 absolvierte Bidstrup 36 Pflichtspiele für Salzburg. In drei Jahren brachte es der Mittelfeldspieler auf insgesamt 116 Einsätze, dabei steuerte er vier Tore und fünf Vorlagen bei.

Werbung

(Red.)

Bild: GEPA

 