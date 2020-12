Sky Info: Borussia Dortmund trennt sich von Trainer Lucien Favre

Borussia Dortmund hat sich nach Sky Informationen einen Tag nach der 1:5-Heimniederlage gegen den VfB Stuttgart von Trainer Lucien Favre getrennt.

Der Vertrag des Übungsleiters wäre am Saisonende ohnehin ausgelaufen. Nun die Trennung bereits während der Spielzeit. Nach einer eingehenden Analyse wurde Favre bereits am Samstag darüber informiert, dass sich der Klub von ihm trennen wird.

Die Spieler sollen am Sonntag gegen 15:00 Uhr über den Trainerwechsel informiert werden. Ein offizielles Statement des BVB gibt es noch nicht.

Favre hatte Dortmund sowohl 2019 als auch 2020 in der Bundesliga auf Platz zwei hinter Bayern München geführt. In der Champions League erreichte der BVB unter dem Schweizer jeweils das Achtelfinale. Die am Mittwoch zu Ende gegangene Gruppenphase der laufenden Saison in der Königsklasse schlossen die Dortmunder auf Platz eins ab.

Trotz der guten Arbeit geriet Favre im Ruhrpott früh in die mediale Kritik. Auslöser war die erste Saison unter seinen Fittichen, als der BVB einen zwischenzeitlichen Vorsprung von neun Punkten auf die Bayern noch aus der Hand gab. Außerdem zogen die Dortmunder in den Direktduellen mit dem Rekordmeister fast immer den Kürzeren. Vier von fünf Liga-Partien gegen die Bayern verlor Dortmund unter Favre, zwei davon sehr deutlich.

Bild: Getty