Sky Info: Braunöder kurz vor Vertragsverlängerung bei Austria Wien

Nach Informationen von Sky-Reporter Johannes Brandl steht Austria-Talent Matthias Braunöder kurz vor einer vorzeitigen Vertragsverlängerung bei den Veilchen. Sein ursprünglicher Vertrag läuft noch bis Sommer 2023.

Aufgrund starker Leistungen in der Vorsaison zeigten mehrere Klubs aus der deutschen Bundesliga am 20-jährigen Talent der Austria Interesse.

Braunöder etablierte sich in der vergangenen Saison als Stammkraft und absolvierte 27 Partien in der ADMIRAL Bundesliga (ein Tor, sechs Assists). Der Mittelfeldspieler erhielt am Saisonende zudem die Auszeichnung als „Newcomer der Saison“ in der ADMIRAL Bundesliga.

Bild: GEPA