Sky-Info: Bundesligist beschäftigt sich mit Ex-Austria-Keeper Früchtl

Red Bull Salzburg beschäftigt sich mit einer Verpflichtung von Christian Früchtl. Nach Sky-Informationen prüfen die Mozartstädter einen Transfer des ehemaligen Austria-Keepers. Erste Gespräche haben bereits stattgefunden.

Der 26-Jährige ist allerdings nicht der einzige Kandidat. Salzburg sondiert derzeit mehrere Optionen und sucht nach einem erfahrenen Torhüter, der als Nummer zwei eingeplant werden kann.

Früchtl kennt die ADMIRAL Bundesliga bestens. Zwischen 2022 und 2024 stand der Deutsche bei der Wiener Austria unter Vertrag und absolvierte für die Veilchen insgesamt 61 Bundesliga-Spiele. Anschließend wechselte er zum italienischen Erstligisten US Lecce.

Dort kam Früchtl in der abgelaufenen Saison allerdings kaum zum Zug. In der Serie A blieb er ohne Einsatz, lediglich im italienischen Pokal stand der Torhüter einmal am Platz.