Sky-Info: Bundesligist beschäftigt sich mit Ex-Austria-Keeper Früchtl
Red Bull Salzburg beschäftigt sich mit einer Verpflichtung von Christian Früchtl. Nach Sky-Informationen prüfen die Mozartstädter einen Transfer des ehemaligen Austria-Keepers. Erste Gespräche haben bereits stattgefunden.
Der 26-Jährige ist allerdings nicht der einzige Kandidat. Salzburg sondiert derzeit mehrere Optionen und sucht nach einem erfahrenen Torhüter, der als Nummer zwei eingeplant werden kann.
#Sky Info: #Salzburg prüft einen Transfer von Ex-#Bayern-Keeper Christian #Früchtl. Gespräche haben stattgefunden. Weitere Kandidaten im Rennen. #RBS sucht erfahrene Nummer 2@SkySportDE @Plettigoal pic.twitter.com/F1OfMNsZuV
— Dennis Bayer (@_dennisbayer) July 30, 2026
Früchtl kennt die ADMIRAL Bundesliga bestens. Zwischen 2022 und 2024 stand der Deutsche bei der Wiener Austria unter Vertrag und absolvierte für die Veilchen insgesamt 61 Bundesliga-Spiele. Anschließend wechselte er zum italienischen Erstligisten US Lecce.
Dort kam Früchtl in der abgelaufenen Saison allerdings kaum zum Zug. In der Serie A blieb er ohne Einsatz, lediglich im italienischen Pokal stand der Torhüter einmal am Platz.