Sky-Info: BVB findet Hummels-Nachfolger

Zuletzt tendierte Waldemar Anton zu einem Wechsel zu Meister Bayer Leverkusen. Jetzt ist es nach Sky-Infos doch anders gekommen.

Wie Sky erfuhr, hat Waldemar Anton seine Zusage an Borussia Dortmund gegeben. Der Kapitän des VfB Stuttgart entscheidet sich damit gegen einen Wechsel zu Bayer Leverkusen, wozu er zuletzt tendiert hatte.

Der deutsche Meister hatte Anton einen Vertrag bis 2028 plus Option auf ein weiteres Jahr geboten. Bayer-Trainer Xabi Alonso wollte ihn unbedingt. Beim BVB erhält er nun einen gut dotierten Vertrag bis 2028. Alle Dortmunder Bosse – Lars Ricken, Sebastian Kehl und Sven Mislintat – wollten den 27-jährigen Innenverteidiger als Nachfolger für den scheidenden Mats Hummels.

BVB zieht Ausstiegsklausel

Der BVB zieht die Ausstiegsklausel in Höhe von 22,5 Millionen Euro. Die Stuttgarter sind bereits über Antons Abgang informiert. Der Abwehrchef kommt seit seinem Wechsel im Sommer 2020 von Hannover 96 auf 141 Pflichtspiele für den VfB. Anton trug in der vergangenen Saison dazu bei, dass die Schwaben in der Bundesliga hinter Leverkusen und vor dem FC Bayern landeten und sich somit sowohl die Vizemeisterschaft als auch die Champions-League-Qualifikation sicherten.

