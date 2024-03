Sky-Info: BVB hat PSV-Duo auf dem Zettel

Borussia Dortmund hat die PSV Eindhoven erst vor kurzem aus der Champions League gekegelt (Spielbericht + VIDEO-Highlights). Schlagen sie nun beim niederländischen Topklub zu? Nach Sky-Informationen stehen mit Johan Bakayoko und Jerdy Schouten gleich zwei Stars des Tabellenführers der Eredivisie auf der BVB-Liste.

Schouten gilt als verlängerter Arm von Trainer Peter Bosz. „Das ist jemand, den haben die Dortmunder auf jeden Fall auf dem Zettel“, betonte Sky Reporter und Transfer-Experte Patrick Berger am Montagabend bei Transfer Update – die Show. Der 27-jährige Niederländer überzeugt mit seiner Flexibilität, kann sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld spielen. „Da will man sich auf jeden Fall noch einmal im Sommer verstärken. Das haben wir auch nochmal bestätigt bekommen“, ergänzte der BVB-Insider.

Im Lager von Borussia Dortmund sind die Meinungen zu Schouten aber durchaus gespalten. „Beim BVB gibt es intern den ein oder anderen sagt: ‚Der hat vielleicht nicht ganz unser Niveau‘. Und es gibt durchaus Befürworter“, weiß Berger. „Nuri Sahin soll so einer sein.“ Der Co-Trainer von Edin Terzic gilt als großer Fan des Niederländers, der bei der PSV noch bis 2027 gebunden ist. Günstig würde Schouten ohnehin nicht werden: Das Preisschild liegt nach Sky-Informationen bei rund 30 Millionen Euro. Wettbewerbsübergreifend absolvierte der Defensivspezialist 33 Pflichtspiele, erzielte dabei zwei Tore.

Bakayoko schon länger auf der BVB-Liste

Bakayoko konnte in den Duellen mit den Schwarz-Gelben ebenfalls auf sich aufmerksam machen. Dortmund beobachtet den 20-jährigen Rechtsaußen nach Sky-Informationen schon länger, ist dabei allerdings nicht konkurrenzlos. Auch Manchester City, der FC Chelsea, Liverpool und Paris zeigen Interesse am belgischen Juwel. Im Winter bot PL-Klub Brentford bereits 40 Millionen Euro. Bakayoko lehnte allerdings ab, möchte mit der PSV erst Meister werden. Dies scheint ihm zu gelingen: Eindhoven führt die Tabelle der Eredivisie mit 72 Punkten (keine Niederlage!) an, zehn Punkte mehr als Verfolger Feyenoord.

„Dann plant er nach unseren Infos ganz klar den Abflug“, machte Berger deutlich. Im Falle eines Wechsels wird er aber richtig teuer. Als Preis werden ca. 50 bis 60 Millionen Euro aufgerufen. Bakayokos Vertrag ist noch bis 2026 gültig. Bei 40 wettbewerbsübergreifenden Einsätzen sind ihm 21 Torbeteiligungen gelungen.

Sancho und Malen: Haben sie eine Zukunft beim BVB?

Malen will weg – bleibt Sancho?

Große Konkurrenz und alles andere als ein Schnäppchen – dennoch dürfte seine Rechtsaußen-Position in Dortmund ab Sommer möglicherweise freiwerden, schließlich plant Donyell Malen (Vertrag bis 2026) einen Sommer-Transfer. Liverpool und Arsenal sind nach Sky-Informationen dran.40 bis 50 Millionen Euro würden für einen Wechsel fällig werden.

Bei Jadon Sancho ist die Zukunftsfrage dagegen weiter völlig offen. Dortmund möchte die Leihgabe von Manchester United halten, Sancho kann sich einen Verbleib vorstellen. „Der BVB versucht alles. Aber 35 Millionen Euro ist so die Summe, wo man vielleicht noch sagt: Da können wir noch mitgehen.‘ Alles drüber hinaus ist für Borussia Dortmund fast unvorstellbar und dann kommt da ja noch das große Gehalt dazu“, erklärte Berger und schätzte ein: „Das wird eine Mammutaufgabe im Sommer.“

(Red.)

Bild: Imago