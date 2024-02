Sky-Info: BVB-Juwel kurz vor Wechsel zu Red Bull Salzburg

Der BVB lässt nach Sky-Informationen Hendry Blank ziehen. Das defensive Toptalent steht kurz vor einem Wechsel in die ADMIRAL Bundesliga zum FC Red Bull Salzburg.

Borussia Dortmund steht vor dem Verkauf von Hendry Blank. Nach Sky-Informationen hat der FC Red Bull Salzburg ein Top-Angebot von rund 7 Millionen Euro inklusive Boni für das Abwehr-Juwel abgegeben. Auch die Bild berichtete.

Der Vertrag von Blank in Dortmund lief noch bis Sommer 2025, die Borussen wollten mit dem Talent gerne verlängern. Der Defensivmann ist eine feste Sütze in der 3. Liga beim BVB II und kam zuletzt in Köln zu seinem starken Bundesliga-Debüt.

