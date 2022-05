Sky Info: BVB kurz vor Verpflichtung von Özcan

via

Borussia Dortmund steht nach Sky Informationen unmittelbar vor der Verpflichtung von Salih Özcan.

Der türkische Nationalspieler soll das Mittelfeldzentrum des BVB verstärken. Lange waren Dortmunds Verantwortliche auf der Suche nach einem spiel- und zweikampfstarken Sechser – in Özcan haben sie diesen jetzt gefunden.

Der 24-Jährige steht noch beim 1. FC Köln unter Vertrag, könnte den Verein im kommenden Sommer allerdings ablösefrei verlassen. Nach Sky Informationen wird für den Rechtsfuß eine Ablöse im hohen einstelligen Millionenbereich fällig.

Özcan macht BVB und Nationalteam auf sich aufmerksam

In der abgelaufenen Saison hatte das Kölner Eigengewächs großen Anteil am Aufschwung des FC, der mit Platz sieben sogar den Sprung in den Europapokal schaffte.

Mit seinen starken Leistungen hatte sich Özcan nicht nur ins Blickfeld des BVB gespielt, sondern auch von Bundestrainer Hansi Flick. Doch auch der türkische Nationalcoach Stefan Kuntz buhlte um den gebürtigen Kölner, dessen Eltern aus der Türkei stammen. Am Ende entschied sich Özcan, der sämtliche U-Mannschaften des DFB durchlaufen hatte, für das Heimatland seiner Eltern aufzulaufen.

