Sky Info: BVB-Star Adeyemi fällt wohl im DFB-Pokal aus

Karim Adeyemi wird voraussichtlich für das BVB-Pokalspiel gegen Schott Mainz ausfallen. Sport 1 berichtete zuerst.

Adeyemi plagt sich seit Ende der USA-Tour der Dortmunder mit muskulären Problemen herum und konnte diese Woche noch nicht regulär mit der Mannschaft trainieren.

Nach Sky Informationen handelt es sich aber um eine Vorsichtsmaßnahme, weil der ehemalige Salzburger schon in der Vergangenheit muskuläre Probleme hatte. Der BVB will so kein Risiko eingehen.

Ein Einsatz des Stürmers zum Bundesligastart zuhause gegen Köln (Samstag, 19. August ab 17:30 Uhr live auf Sky) scheint aktuell nicht gefährdet.

(Jesco von Eichmann / skysport.de)

Bild: Imago