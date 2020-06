Sky Info: BVB-Star Hakimi vor Wechsel nach Mailand

via

Achraf Hakimi überzeugt in dieser Saison mit starken Auftritten im BVB-Dress. Wie Sky Italia berichtet, steht der marokkanische Außenbahnspieler nun kurz vor einem Wechsel zu Inter Mailand.

Für den Meistertitel hat es beim BVB in dieser Spielzeit (erneut) nicht gereicht, Platz zwei und die damit verbundene Qualifikation zur Champions League ist aber in trockenen Tüchern. Großen Anteil daran hat Rechtsverteidiger Achraf Hakimi – die Leihgabe von Real Madrid kommt in der Deuttschen Bundesliga auf fünf Tore und zehn Vorlagen.

BVB streckt sich wohl vergeblich

Kein Wunder, dass Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc alles daran setzt, den jungen Marokkaner über die Saison hinaus an den Klub zu binden. Kein leichtes Unterfangen, denn der pfeilschnelle Hakimi hat das Interesse zahlreicher Top-Klubs Europas geweckt. Wie Sky Italia berichtet, führt eine heiße Spur nach Italien.

Transferexperte Gianluca di Marzio verkündete auf Twitter, dass Hakimi bei Inter Mailand im Wort steht. Der 21-Jährige steht demnach kurz vor einem Wechsel zum Tabellendritten der Serie A. Auch die Verhandlungen mit den Königlichen sollen bereits weit fortgeschritten sein, von einer Ablöse in Höhe von 40 Millionen Euro ist die Rede.

