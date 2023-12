Sky Info: BVB-Star plant Wechsel

Nach Sky Informationen plant BVB-Star Donyell Malen seinen Abschied aus Dortmund. Bei den Schwarz-Gelben gilt er als Verkaufskandidat.

„Er plant seinen Abflug. Das können wir so auch bestätigen“, betonte Sky Reporter und BVB-Insider Patrick Berger am Montagabend bei Transfer Update – die Show. „Der BVB hätte nichts dagegen, würde ihm auch keine Steine in den Weg legen.“ Vorausgesetzt, ein Verein kommt mit einer Offerte in Höhe von mindestens 30 Millionen Euro.

Erst vor wenigen Tagen wechselte der Niederländer seine Berateragentur, er wird in den kommenden zwei Jahren von der Sports Entertainment Group (SEG) vertreten. „Sebastian Kehl hat sich bereits erkundigt, was das bedeutet“, machte Berger deutlich.

Zeichen stehen auf Abschied

Malen hat nach Sky Informationen auch nach knapp anderthalb Jahren noch nicht so richtig Anschluss in der Mannschaft gefunden. Aktuell ist er vor allem mit der Position unzufrieden, auf der ihn Trainer Edin Terzic spielen lässt. Statt Neuner oder Linksaußen muss der 24-Jährige zumeist auf der Rechtsaußenposition ran. Malens Vertrag ist zwar noch bis 2026 gültig (ohne Ausstiegsklausel), allerdings stehen die Zeichen vorzeitig auf Trennung.

In der laufenden Saison erzielte der Niederländer wettbewerbsübergreifend fünf Treffer bei 18 Einsätzen. Außerdem bereitete er zwei weitere vor.

