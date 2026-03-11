Sky-Info: BVB verlängert vorzeitig mit Leistungsträger

Borussia Dortmund ist ein echter Coup gelungen! Nach exklusiven Informationen von Sky Sport wird der BVB den Vertrag mit Felix Nmecha vorzeitig verlängern.

Den Dortmundern um Sportchef Sebastian Kehl ist der finale Durchbruch in den Gesprächen mit Nmechas neuen Beratern von der englischen Agentur „The Talent Table“ gelungen.

Kehl und Co. sollen in den letzten Tagen mächtig auf die Tube gedrückt und sich in den Verhandlungen gestreckt haben. Das neue Arbeitspapier wird um zwei weitere Jahre von 2028 bis 2030 verlängert.

Damit sichert der BVB seine heißeste Aktie ab. Nmecha steigt zudem in die Riege der absoluten Top-Verdiener auf.

Nmecha hat riesigen Markt in England

Neben Kehl sind auch Sport-Geschäftsführer Lars Ricken und Präsident Hans-Joachim Watzke große Nmecha-Fans. Die Bosse sind längst über das Interesse anderer Top-Klubs am 1,90 Meter großen Mittelfeldstrategen informiert und haben jetzt Nägel mit Köpfen gemacht.

Gerade in England hat Nmecha einen riesigen Markt, die Premier League gilt für den 25 Jahre alten Star perspektivisch als Traumziel. Sky Sport berichtete zuletzt darüber, dass Pep Guardiola und Manchester City ein Auge auf Nmecha geworfen haben – auch Manchester United, Chelsea und Tottenham sind dran. Nmecha bekennt sich aber vorerst zum BVB!

Kovac schwärmt vom „Taktgeber im Mittelfeld“

Im Sommer 2023 war der gebürtige Hamburger als Nachfolger von Jude Bellingham für 30 Millionen Euro aus Wolfsburg geholt worden. Für die hohe Ablöse, die Nmecha lange Zeit nicht rechtfertigte, hagelte es Kritik. Mittlerweile ist der in England aufgewachsene Profi aus dem BVB-Mittelfeld nicht mehr wegzudenken.

Trainer Niko Kovac schwärmte am Montag auf Sky Sport Nachfrage: „Felix entwickelt sich in eine gute Richtung. Er ist unser Taktgeber im Mittelfeld und lenkt und leitet unser Spiel. Wir brauchen ihn. Ich freue mich, dass er sich so gut entwickelt.“

Der sechsfache Nationalspieler, der auch gute Chancen auf einen WM-Startplatz hat, machte beim BVB bislang 108 Spiele, schoss 13 Tore und legte acht auf. An diesen Zahlen kann er nun beim BVB weiterschrauben.

„Entwickelt sich in eine gute Richtung“ – Kovac schwärmt von Nmecha

(skysport.de) Foto: Imago