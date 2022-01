Sky Info: BVB zündet nächste Stufe im Adeyemi-Poker

via

via Sky Sport Austria

Der Transfer von Karim Adeyemi zu Borussia Dortmund nimmt immer mehr Gestalt an. Nun hat der BVB im Poker um den begehrten Jung-Nationalspieler die nächste Stufe gezündet.

Karim Adeyemi selbst hat sich längst entschieden: Der Stürmer will in die Bundesliga zu Borussia Dortmund wechseln und ist sich dem amtierenden DFB-Pokalsieger auch einig. Die einzige Hürde in dem Poker ist noch die Ablöse.

Red Bull Salzburg fordert zwischen 30 und 40 Millionen Euro für sein Sturm-Juwel. Nach Sky Informationen haben die beiden Vereine nun konkrete Verhandlungen gestartet. Sportdirektor Michael Zorc und Sebastian Kehl, der im Sommer die Nachfolge von Zorc antreten wird, wurden am Montag bei ihrer Rückkehr aus Salzburg am Dortmunder Flughafen gesichtet.

Auch Paris St. Germain und RB Leipzig machen sich noch Hoffnungen, den Teenager zu verpflichten, aber der BVB ist in der klaren Favoritenrolle. Mit 14 Treffern führt Adeyemi, der einen Vertrag mit einer Laufzeit bis 30. Juni 2024 in Salzburg besitzt, überlegen die Torjägerliste der österreichischen Bundesliga an.

(skysport.de) / Bild: GEPA