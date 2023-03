Sky Info: Cheftrainer Heinle in Ried vor dem Aus – Nachfolger steht parat

via

via Sky Sport Austria

Cheftrainer Christian Heinle steht nach Informationen von Sky bei Tabellenschlusslicht SV Ried vor dem Aus. Die Innviertler sind in der Liga seit Mitte Oktober sieglos.

Heinle hat das Cheftraineramt im November 2021 zunächst interimistisch von Andreas Heraf übernommen und die Rieder in der vergangenen Saison vor dem Abstieg bewahrt. In 19 Spielen gelangen den Riedern in dieser Saison nur drei Siege. Heinles Vertrag bei den Oberösterreichern läuft noch bis Sommer.

Als Nachfolger für Heinle steht laut Sky Infos der frühere Nürnberg- und 1860 München-Coach Michael Köllner ante portas. Der 53-Jährige wurde Ende Jänner beim Drittligisten entlassen und soll nun die Rieder vor dem Abstieg retten.

Heinle nach Niederlage gegen Salzburg im Sky-Interview

Bild: GEPA