Sky-Info: Das fordert Salzburg für Gloukh

Dass Oscar Gloukh Red Bull Salzburg im Sommer verlassen könnte, ist längst kein Geheimnis mehr – mehrere Topklubs sollen am 21-jährigen Israeli interessiert sein. Nun hat Sky Informationen über die Ablöseforderung der Mozartstädter.

Der 1,70 Meter große Offensivspieler wechselte im Jänner 2023 für sieben Millionen Euro von Maccabi Tel Aviv zu Red Bull Salzburg. Nun könnte Oscar Gloukh in die Sphären der teuersten Abgänge der Vereinsgeschichte vorstoßen.

Diese Rangliste führt aktuell Dominik Szoboszlai an, der für 36 Millionen Euro zu RB Leipzig wechselte, gefolgt von Brenden Aaronson, der rund 32 Millionen Euro Ablöse beim Transfer zu Leeds United einbrachte. Nach Sky-Informationen soll Salzburg rund 25 Millionen Euro für Oscar Gloukh fordern.

Ankick Top Performer

Oscar Gloukh kommt in der laufenden Saison der ADMIRAL Bundesliga sowie in den nationalen und internationalen Pokalbewerben auf zehn Tore und sieben Assists in 35 Einsätzen – starke Zahlen, die sich sehen lassen können. In der Saison 2023/24 brachte es der Israeli sogar auf 27 Scorerpunkte.

Auch im Sky-Fußballmanager „Ankick“ wird Gloukhs Wert für Salzburg deutlich: Mit 8811 Punkten führt der Israeli das Player-Index-Ranking vor Sturm-Profi Otar Kiteishvili an.

(Red.) Foto: GEPA