Sky-Info: Deutscher Bundesligist vor Bakayoko-Transfer

Johan Bakayoko weckt Begehrlichkeiten. Nachdem bereits Bayer Leverkusen und der BVB in den Poker eingestiegen sind, hat nun ein anderer Bundesliga-Klub die besten Chancen auf einen Transfer. Nach exklusiven Informationen von Sky Sport gibt nun RB Leipzig Vollgas bei Bakayoko.

Zwischen Bakayoko und den Roten Bullen wurde bereits eine vollständige mündliche Einigung erzielt. Der Deal könnte nun schnell über die Bühne gehen.

Leipzig ist jetzt in finalen Verhandlungen mit Eindhoven. Es geht um eine Ablöse von ca. 20 Millionen Euro. Bakayoko ist am Montag auch nicht beim Trainingsauftakt in Eindhoven dabei.

Auch Diomande soll kommen

Zwischen Interessent Leverkusen und dem Flügelspieler ist keine Einigung erzielt worden. Es gab auch nie eine mündliche Einigung trotz konkreter Gespräche. Die Werkself hat nun zurückgezogen. Auch beim BVB stand er auf der Liste. RB ist nun aber eindeutig in der Pole Position.

Bakayokos Vertrag bei der PSV ist noch bis 2026 gültig. In der vergangenen Saison absolvierte der 18-malige belgische Nationalspieler 47 Pflichtspiele für die PSV. Dabei erzielte der 22-jährige Rechtsaußen zwölf Tore und bereitete drei weitere vor.

RB Leipzig steht darüber hinaus auch kurz vor der Verpflichtung von Yan Diomande. Mit dem 18-jährigen Flügelspieler von CD Leganes wurde eine komplette mündliche Einigung erzielt. Der Wechsel soll klappen. Sein Vertrag ist noch bis 2027 gültig. Der geplante Transfer ist unabhängig von Johan Bakayoko.

(skysport.de/Florian Plettenber)/Beitragsbild: Imagoo