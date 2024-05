Sky-Info: Dovedan verlässt Heidenheim

Nikola Dovedan wird nach Sky-Informationen in der kommenden Saison nicht mehr für den 1. FC Heidenheim auflaufen. Sein auslaufender Vertrag wird vom Klub nicht verlängert, was dem Spieler auch bereits mitgeteilt wurde.

Der Österreicher kam in der abgelaufenen Saison meist nur zu Kurzeinsätzen, war dabei aber an vier Toren beteiligt. Dovedan würde gerne in Deutschland bleiben, ist aber auch offen für einen Schritt ins Ausland.

In der ADMIRAL Bundesliga war Dovedan zuletzt in der Saison 2022/2023 bei Austria Wien unter Vertrag.

(sport.sky.de)/Bild: Imago