Sky Info: Eberl wird Saison bei Gladbach nicht beenden – PK ab 14 Uhr

Jetzt geht alles ganz schnell! Am Donnerstagabend hatte Sky exklusiv vermeldet, dass Max Eberl seinen Posten als Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach aufgeben will. Sky erfuhr aus Vereinskreisen: Das Aus ist beschlossene Sache, Eberl wird vorzeitig zurücktreten und nicht bis Saisonende bleiben. Die Entscheidung soll noch heute verkündet werden!

Dass der erfolgreiche Manager nach 23 Jahren bei der Fohlenelf aus freien Stücken zurücktritt, hat mit zunehmenden Querelen und Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Vereins zu tun. Bereits vor Wochen soll der 48-Jährige intern seinen Rücktritt angeboten haben. Auf Wunsch der Bosse hat er diesen bislang noch nicht vollzogen. Auch, um seinen Herzensverein im noch offenen Wintertransfer-Fenster zu unterstützen.

Die möglichen Nachfolgekandidaten

Vereinsintern läuft die Suche nach einem Nachfolger bereits. Nach Informationen von Sky gab es bereits im vergangenen Jahr von Klub-Bossen eine Kontaktaufnahme zu Christoph Spycher, dem Sportdirektor von Young Boys Bern. Allerdings hat Spycher direkt abgesagt und steht nicht zur Verfügung. Eberl-Kumpel Rouven Schröder (Schalke 04) steht auch auf der Liste. Dieter Hecking will indes den 1. FC Nürnberg nicht verlassen und hat vorerst kein Interesse am Sportdirektoren-Posten bei der Traditionself verkündet.

Nach Informationen von Sky plant Eberl zunächst eine Pause, um dann in neuer Funktion bei einem neuen Verein wieder voll anzugreifen. Brisant: Die Borussia lässt Eberl nicht so einfach gehen und wird den bis 2026 laufenden Vertrag ruhen und nicht auflösen lassen. Bedeutet: Will Eberl in absehbarer Zeit bei einem anderen Verein arbeiten, soll dieser eine Ablöse für den erfahrenen Manager zahlen.

14 Uhr Pressekonferenz mit Eberl und Co.

Derweil erlebt die Borussia eine sportliche Talfahrt. In der Bundesliga steckt die Fohlenelf mit nur 22 Punkten im Abstiegskampf. Im DFB-Pokal schied das Team von Trainer Adi Hütter nach einem 0:3 gegen Zweitligist Hannover im Achtelfinale aus. Ein Insider sagt im Gespräch mit Sky: „Bei uns kann es jeden Tag zum großen Knall kommen!“

Heute ist es soweit. Für 14 Uhr hat Gladbach eine Pressekonferenz anberaumt.

