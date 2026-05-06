Sky-Info: Eigenbauspieler vor Abschied von Sturm Graz

Torhüter Matteo Bignetti steht laut Sky-Informationen vor einem Abschied von Sturm Graz. Der Vertrag des 22-jährigen Keepers läuft Ende Juni aus.

Ein konkretes Angebot zur Verlängerung des Vertrags gab es bisher nicht. Die sportliche Perspektive des Keepers ist daher über die Saison hinaus offen. Interessierte Vereine gibt es sowohl im Inland, als auch im Ausland – unter anderem in Deutschland und Italien.

Eigenbauspieler Bignetti durchlief die Sturm-Jugend und wechselte 2020 in den Nachwuchs von Eintracht Frankfurt. Drei Jahre später kehrte er nach Graz zurück. Seit seiner Rückkehr zu Sturm kam der 22-Jährige vermehrt in der zweiten Mannschaft zum Einsatz und erzielte für diese auch einen Treffer in der ADMIRAL 2. Liga. In der laufenden Saison absolvierte der Steirer 13 Pflichtspiele für die Kampfmannschaft der Grazer, unter anderem in der Europa League gegen Celtic Glasgow. Unter Teamchef Peter Perchtold feierte Bignetti zudem im März 2025 sein Debüt im U21-Nationalteam und absolvierte für dieses bereits drei Spiele.

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Bild: GEPA