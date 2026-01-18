Sky-Info: Eintracht Frankfurt entlässt Dino Toppmöller

Nach dem Krisengipfel am Samstag hat Eintracht Frankfurt eine Entscheidung rund um die Zukunft von Trainer Dino Toppmöller getroffen. Der 45-Jährige ist nach exklusiven Sky Sport Informationen nicht mehr Trainer des deutschen Bundesligisten. Damit endet die Toppmöller-Ära in Frankfurt nach rund zweieinhalb Jahren.

Die Mannschaft wurde vom Klub noch nicht über die Freistellung informiert. Die Profis erfuhren über die Sky Sport Meldung von der Entlassung des Coaches.

Zuletzt hatte Markus Krösche öffentlich die Leistungen der Mannschaft kritisiert und die immer wiederkehrenden gleichen Fehler bemängelt. Nach dem jüngsten 3:3 gegen Werder Bremen vermied der Eintracht-Boss ein Bekenntnis zum Trainer. „Wir besprechen das jetzt. Wir müssen die Themen angehen und sehen, dass wir solche Leistungen nie wieder zeigen“, sagte Krösche auf die Frage nach der Zukunft von Toppmöller.

Trainer-Killer Werder Bremen

Interessanter Side Fact: In dieser Saison sind bereits fünf andere Trainer im deutschen Fußball-Oberhaus entlassen worden. Toppmöller ist nun der Sechste im Bunde. Vier Entlassungen sind im Anschluss an Spielen gegen Werder erfolgt.

Am 30. August kam Bayer 04 Leverkusen in Bremen nicht über ein 3:3 hinaus. Zwei Tage später musste Erik ten Hag bei der Werkself gehen. Bei Gerardo Seoane ging es sogar noch schneller. Am 15. September war nur einen Tag nach dem 0:4-Debakel gegen die Grün-Weißen Schluss für den Schweizer bei Borussia Mönchengladbach.

Paul Simonis verlor am Freitagabend, den 7. November, mit 1:2 bei Werder. Am Sonntag musste der niederländische Coach beim VfL Wolfsburg die Koffer packen. Toppmöller ereilte nun das gleiche Schicksal bei der Eintracht.

(skysport.de) / Foto: IMAGO