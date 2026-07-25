Sky-Info: El Mala sagt Serie-A-Klub ab

Nach Sky Sport Informationen hat Köln-Shootingstar Said El Mala einen möglichen Wechsel in die italienische Hauptstadt zur Roma abgelehnt.

Der Kölner Dribbelkünstler, dessen Stern in der vergangenen Saison mit 18 Scorerpunkten in 34 Bundesliga-Spielen so richtig aufging, hat national wie international Begehrlichkeiten geweckt. So wollte unter anderem der FC Brentford den 19-Jährigen auf die Insel lotsen und bot rund 50 Millionen für die Dienste des Shootingstars, der letztlich selbst aber den Bees absagte. Nach Sky SportInformationen erteilte El Mala nun die nächste Absage.

Die AS Roma wollte den Flügelflitzer gerne unter Vertrag nehmen und zunächst eine Einigung mit ihm erzielen. Der Geissblog berichtet zuerst vom Interesse. Die Kölner, die für ihren Linksaußen nur ein Angebot im Bereich der 50 Millionen Euro annehmen würden, waren über das Interesse des italienischen Klubs informiert, letztlich sagte aber El Mala ab, da der seinen nächsten Schritt nicht in Italien sieht. Die Römer sind nach Sky Sport Informationen deshalb nun auch an Rafael Leao interessiert.

Fronten zwischen Köln und BVB verhärtet

Wie Sky Sport enthüllt hatte, bot der BVB in der vergangenen Woche ein Gesamtpaket von über 30 Millionen Euro für den Effzeh-Star, der grundsätzlich gerne zu den Schwarz-Gelben wechseln würde. Allerdings sind die Fronten zwischen den Kölnern und dem BVB im Poker nun etwas verhärtet, da man aus Kölner Sicht von dem „niedrigen“ Angebot und der Art und Weise der Verhandlungsführung überrascht war.

Neben dem Vizemeister behält auch RB Leipzig den Youngster weiter im Auge und bleibt in Lauerstellung, wobei bisher allerdings kein Angebot am Geißbockheim eingereicht wurde. Die Personalie El Mala könnte besonders dann bei den Sachsen interessant werden, wenn Yan Diomande den Klub noch verlässt. Dortmund ist aber im Poker um den Kölner weiter als RB. Zuletzt hatten die Sachsen eine Offerte in Höhe von 100 Millionen Euro von Real Madrid für den Youngster abgelehnt.