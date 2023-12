Sky-Info: Entscheidung bei Bayerns Top-Transferziel gefallen

Bayerns Wunschspieler für die Winter-Transferperiode war nach Sky-Informationen Ronald Araujo vom FC Barcelona. Ein Wechsel des uruguayischen Nationalspielers an die Isar ist nun allerdings vom Tisch.

Der FC Bayern wusste von Anfang an, dass es ein schweres Unterfangen sein wird, den 24-Jährigen loszueisen. Die Münchner wären im Winter bereit gewesen, über 60 Millionen für den Abwehrmann zu bezahlen. Anfang Dezember hatte es ein Telefonat zwischen Thomas Tuchel, Sportdirektor Christoph Freund und Araujo gegeben.

Eine Mini-Chance auf einen Transfer im Sommer bleibt allerdings bestehen – trotz der Tatsache, dass Araujo in Barcelona seinen Vertrag über 2026 hinaus noch einmal verlängern könnte. „Im Sommer werden die Karten neu gemischt“, sagte Sky Transfer-Experte Florian Plettenberg am Montag in Transfer Update – die Show.

