Sky-Info: Entscheidung um Werner gefallen

Im Januar wechselte Timo Werner auf Leihbasis nach London zu den Spurs. Jetzt ist eine Entscheidung über Werners Zukunft gefallen.

Tottenham sicherte sich im Zuge des Transfers zwar eine Kaufoption, aber: Wie Sky erfuhr, wird der englische Hauptstadtklub die 17-Millionen-Euro-Kaufoption nicht aktivieren. Die Spurs werden den 28-Jährigen nicht für die damals ausgehandelte Summe verpflichten.

Zurück nach Leipzig?

Was bedeutet diese Entscheidung für Werner? Vertraglich ist er noch bis 2026 an die Roten Bullen gebunden. Der gebürtige Stuttgarter sieht seine Zukunft aber weder in Leipzig, noch plant RB mit dem Angreifer. Nach Sky-Informationen verhandelt der Bundesligist deshalb mit Tottenham über eine andere Form des Deals. Möglich ist hierbei eine weitere Leihe mit Kaufoption oder Kaufpflicht.

RB ist verhandlungsbereit. Werner zählt bei RB zu den Topverdienern, das schwere Gehalt von rund zehn Millionen Euro möchten die Sachsen weiterhin einsparen, sind auch deshalb verhandlungsbereit und offen für andere Optionen. Beide Vereine stehen im Austausch. Werner würde gern in London bleiben.

Im Saisonendspurt fehlte der 28-Jährige wegen einer Oberschenkelverletzung. Spurs-Coach Ange Postecoglou zählt innerhalb des Klubs als Fürsprecher Werners, der in 13 Premier League Einsätzen zwei Tore und drei Assists verbuchen konnte. Für ein EM-Ticket reichte es schlussendlich nicht.

(sport.sky.de) / Bild: Imago