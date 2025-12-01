Sky-Info: Europäische Top-Klubs buhlen um Moser

Johannes Moser hat bei der U17-WM in Katar europaweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Acht Turniertore, der Goldene Schuh als bester Torschütze und der Silberne Ball als zweitbester Spieler haben ihn schlagartig in die Kategorie der spannendsten österreichischen Talente katapultiert. Der 17-Jährige trug Österreichs Sensationslauf bis ins Finale maßgeblich mit.

Der Liefering-Offensivspieler überzeugt durch Flexibilität, Spielintelligenz und Tempo. Er kann sowohl zentral als auch über die Außen kommen und bringt für sein Alter eine auffällige Reife im Abschluss mit. Genau dieses Profil macht ihn jetzt interessant für zahlreiche internationale Vereine.

Nach Sky-Informationen haben sich Hoffenheim, Dortmund, Bayern, Ajax, Juventus und weitere Topklubs bereits nach ihm erkundigt. Trotz dieser breiten Nachfrage gilt Red Bull Salzburg weiterhin als erster Ansprechpartner und wahrscheinlichster nächster Schritt auf seinem Weg.

Beitragsbild: GEPA