Sky Info: Ex-Salzburger Berisha vor Wechsel nach Deutschland

via

via Sky Sport Austria

Nach Informationen von Sky steht der FC Augsburg kurz vor einem Transfer von Mergim Berisha.

Der 24 Jahre alte Stürmer ist bereits in Augsburg, um Gespräche zu führen und für einen Medizincheck vorbereitet zu sein. Zwischen Berisha und dem FCA gibt es bereits eine mündliche Einigung über einen Transfer. Der 13-malige deutsche U21-Nationalspieler steht bei Fenerbahce Istanbul noch bis 2025 unter Vertrag. Der FCA will ihn leihen und sich eine Kaufoption sichern. Zwischen beiden Vereinen liefen die Verhandlungen am Dienstag auf Hochtouren. Letzte Details sind noch zu klären. Die Verträge sind noch nicht unterschrieben.

Berisha wechselte vor einem Jahr von Red Bull Salzburg zu Fenerbahce.

(Florian Plettenberg – skysport.de)

Bild: Imago