Sky Info: Ex-Salzburger vor Wechsel zu Olympiakos Piräus

via

via Sky Sport Austria

Nach Informationen von Sky Sport DE steht Diadié Samassékou vor einer einjährigen Leihe zu Olympiakos Piräus. Olympiakos verfügt über eine Kaufoption, die mehr als zwölf Millionen Euro beträgt.



Der 26 Jahre defensive Mittelfeldspieler ist bei der TSG Hoffenheim derzeit nur Reservist und kommt in der laufenden Spielzeit bislang auf nur 80 Pflichtspielminuten. Letzte Details sind noch zu klären. Das Transferfenster in Griechenland schließt am heutigen Donnerstag.

Diadie Samassekou wechselte im Sommer 2019 von Red Bull Salzburg nach Hoffenheim. Mit den Salzburgern holte er vier Meistertitel und zwei Cuptitel.

(skysport.de) / Bild: Imago