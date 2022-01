Sky Info: Ex-SKN-Stürmer verlässt FC Bayern

via

Ein Youngster wird den FC Bayern nach Sky Informationen verlassen.

Nach Sky Informationen verlässt Taylor Booth den FC Bayern im Sommer ablösefrei. Der 20 Jahre alte US-Amerikaner hatte bis zuletzt auf einen Profivertrag gehofft, diesen bekam er aber nicht. Sein aktueller Vertrag läuft am Saisonende aus.

Für die Profis kam er diese Saison in der ersten Pokalrunde gegen den Bremer SV (12:0) zum Einsatz. Im Regionalliga-Team ist er unter Trainer Martin Demichelis als Defensiv-Allrounder eine feste Größe. Sein Management steht mit Holland-Klub Utrecht in Kontakt. Laut SPORT1 soll es bereits eine Einigung geben.

Auch in Österreich durfte Booth seine Schuhe schnüren. In der vergangenen Bundesligasaison spielte der 20-Jährige beim Absteiger SKN St.Pölten und schoss in 15 Spielen drei Tore.

