Sky-Info: Ex-WAC-Stürmer Malone vor Rückkehr in Bundesliga

Der ehemalige WAC-Stürmer Maurice Malone steht kurz vor einer Rückkehr in die ADMIRAL Bundesliga.

Nachdem der 23-Jährige beim Trainingsauftakt des FC Basel fehlte, steht er laut Sky-Informationen kurz vor einem Leihtransfer zu Austria Wien. Die „Veilchen“ standen bereits im Winter kurz vor einer Verpflichtung des Offensivspielers.

Der gebürtige Augsburger kam zuletzt beim FC Basel in der Super League in nur 12 Spielen zum Einsatz und erzielte dabei ein Tor. Für Malone ist es eine Rückkehr nach Österreich, er erzielte für den Wolfsberger AC in der Saison 22/23 in 27 Spielen 8 Tore und verbuchte zudem 10 Vorlagen.

Bild: Imago