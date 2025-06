Sky-Info: FC Basel holt Ex-Altach-Trainer

Ex-Altach-Trainer Ludovic Magnin wird nach Informationen von Sky Sport DE neuer Trainer beim FC Basel.

Der 46-Jährige absolvierte insgesamt 134 Spiele für den VfB Stuttgart und 67 Partien für Werder Bremen, bevor er 2012 seine aktive Spielerkarriere beendete und seine Trainer-Laufbahn startete. Der Schweizer war zuletzt Cheftrainer bei Lausanne-Sport. Zuvor rettete Magnin in der Saison 2021/22 in der letzten Runde der ADMIRAL Bundesliga den SCR Altach vor dem Abstieg, die Admira musste den Gang in die 2. Liga antreten. Insgesamt stand er 13 Mal an der Seitenlinie der Vorarlberger.

„Nach dem Gewinn des Doubles verlässt Cheftrainer Fabio Celestini den FC Basel 1893. Der 49-Jährige zieht sich nach eineinhalb erfolgreichen Saisons auf eigenen Wunsch zurück und möchte eine neue Herausforderung suchen. Der Klub hätte gerne mit ihm weitergemacht, respektiert jedoch seinen Entscheid“, hatte Basel am Freitag öffentlich bekannt gegeben.

Die Verkündung des Magnin-Deals ist spätestens für Montag geplant. Auch das Portal Fussballtransfers berichtet.

(sport.sky.de/red.) / Artikelbild: GEPA