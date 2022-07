Sky Info: FC Bayern gibt offizielles Angebot für Laimer ab

via

via Sky Sport Austria

Der FC Bayern will ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer unbedingt verpflichten. Nach Sky Informationen hat der Rekordmeister RB Leipzig nun ein erstes Angebot unterbreitet.

Das Interesse des FC Bayern an Konrad Laimer ist nicht neu. Die Münchner haben die Pressing-Maschine von RB Leipzig schon länger auf dem Zettel. Trainer Julian Nagelsmann kennt Laimer aus der gemeinsamen Zeit in Leipzig und ist ein großer Befürworter des Österreichers. Er will den Mittelfeldspieler gerne im Team haben, da es den Spielertyp im Bayern-Kader nicht gibt.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Bayern macht bei Laimer Ernst

Deshalb machen die Bayern beim Sechser der Sachsen nun auch richtig Ernst, denn nach Sky Informationen hat der FC Bayern ein erstes offizielles schriftliches Angebot an RB gemacht. Leipzig wollte sich zu der Offerte auf Sky Anfrage „nicht äußern“ und hofft weiterhin den Leistungsträger halten zu können, wie Oliver Mintzlaff erst vor wenigen Tagen erklärte.

RB fordert nach Sky Informationen daher etwa rund 30 Millionen Euro bei einem Wechsel noch in diesem Sommer. Eine Summe, die der FC Bayern nicht zahlen will, da Laimers Vertrag bei RB nur noch bis kommenden Sommer gültig ist. Auch das erste Angebot der Münchner liegt unter dieser Summe.

Leipzig hat schon Nachfolger verpflichtet

Der Vorteil der Münchner: Laimer will unbedingt nach München wechseln. Zudem hat der Pokalsieger mit ÖFB-Teamkollege Xaver Schlager vom VfL Wolfsburg bereits einen potenziellen Nachfolger verpflichtet. Nun müssen sich nur noch die Vereine einigen.