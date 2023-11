Sky Info: FC Bayern trifft Eberl-Entscheidung

Die Installation von Max Eberl beim FC Bayern rückt immer näher! Sky gibt ein Update zu den neuesten Entwicklungen rund um den geschassten RB-Manager.

Es war ein Paukenschlag, der Ende September durch die Deutsche Bundesliga hallte: Mit sofortiger Wirkung hatte RB Leipzig die Trennung von Top-Manager Max Eberl bekanntgegeben, dessen „fehlendes Commitment“ die Vereinsführung trotz seiner exzellenten Arbeit zum Rausschmiss veranlagt hatte.

Gerüchte um einen Wechsel zum FC Bayern ranken sich seit Tag eins der RB-Trennung und werden nun, wie Sky Transfer-Experte Florian Plettenberg bei „Transfer Update – die Show“ äußerte, immer konkreter. „Wir können sagen, dass der Aufsichtsrat des FC Bayern sich im Grunde genommen festgelegt hat, dass Max Eberl kommen soll“, berichtete der Sky Reporter.

Gegenüber RTL erklärte Ehren-Präsident Uli Hoeneß jüngst auf die Frage nach einem neuen Sportvorstand: „Wir sind nicht festgelegt. Aber wir haben gesagt, dass wir in diesem Bereich in den nächsten drei, vier, fünf oder sechs Monaten wahrscheinlich einen Mann einstellen werden.“

Wechsel-Zeitpunkt weiter unklar

Konkrete Verhandlungen zwischen den beiden Parteien oder ein etwaiges fertiges Arbeitspapier gäbe es zwar noch nicht, laut Plettenberg haben sich die FCB-Verantwortlichen nun aber intern geeinigt, weshalb der Wechsel „auf der Zielgeraden“ und nach Meinung des Sky Reporters „definitiv über die Bühne gehen“ wird.

Offen dagegen ist jedoch, wann Max Eberl seine Zelte in München aufschlagen wird. So wäre ein mögliches Szenario, dass er bereits im Winter für die anstehende Transfer-Phase bei den Bayern tätig wird oder aber auch erst nach dem Deadline-Day am 1. Februar. „Das steht noch nicht fest, darauf haben sich die Bayern immer noch nicht verständigt, nur eben darauf, dass Eberl neuer Sportvorstand beim FC Bayern werden soll“, erklärte Plettenberg.

Eberl selbst blockt jedes andere Angebot ab. Der 50-Jährige will unbedingt zum deutschen Rekordmeister und ist für den Schritt zum FC Bayern bereit.

