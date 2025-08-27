Sky-Info: FC Bayern und Jackson über Leihe einig

Nicolas Jackson und der FC Bayern sind sich nach exklusiven Sky Sport Informationen über eine Leihe einig!

Der deutsche Rekordmeister wird das volle Gehalt des Angreifers vom FC Chelsea übernehmen. Mit den Blues befinden sich die Münchner in fortgeschrittenen Verhandlungen. Es müssen aber noch Details geklärt werden.

„Wenn wir einen Spieler finden, der körperlich bereit ist, der Tore macht, Assists hat, der schon Erfahrung gesammelt hat. Den Spieler würden wir gerne leihen“, sagte Sportvorstand Max Eberl vor dem Pokalspiel des FC Bayern in Wiesbaden (3:2) im ZDF und ergänzte auf Nachfrage, ob Jackson so ein Spieler sei: „Wenn ich seine Vita lese, kann er das.“

Erst am Dienstag hatte Jacksons Berater Diomansy Kamara eine Wechsel-Entscheidung seines Klienten in den nächsten 48 Stunden angekündigt.

Jackson bei Chelsea nicht mehr gefragt

Chelsea-Trainer Enzo Maresca setzt offensichtlich im Sturm nicht mehr auf Jackson. Mit Joao Pedro (Brighton and Hove Albion), Jamie Gittens (Borussia Dortmund), Liam Delap (Ipswich Town) und Estevao (Palmeiras) haben die Londoner im Sommer gleich vier Angreifer für insgesamt knapp 190 Millionen Euro geholt.

Jackson absolvierte in den vergangenen zwei Jahren insgesamt 81 Pflichtspiele für Chelsea, erzielte dabei 30 Treffer und legte zwölf weitere Tore auf. Mit den Blues gewann der Senegalese die Conference League sowie die Klub-WM. Bei den Engländern steht Jackson noch bis 2033 unter Vertrag.

(sport.sky.de/Florian Plettenberg) / Bild: Imago