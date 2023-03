Sky Info: FC Bayern verlängert mit Choupo-Moting

via

via Sky Sport Austria

Nach Sky Informationen hat sich Eric Maxim Choupo-Moting mit dem deutschen Rekordmeister auf eine Vertragsverlängerung bis 2024 geeinigt. Eine ein- oder zweiseitige Option auf eine Verlängerung bis 2025 gibt es nicht. Darauf haben sich beide Seiten einvernehmlich verständigt.

Die verhandelnden Parteien hatten in den vergangenen Tagen bereits eine grundsätzliche Einigung erzielt. Jetzt ist die Verlängerung fix und soll zeitnah verkündet werden. Choupo-Moting verlängert vorzeitig um ein Jahr trotz einiger namhafter Interessenten.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte sich in den vergangenen Wochen intensiv für seine Vertragsverlängerung eingesetzt. Choupo-Moting soll auch in der kommenden Saison eine tragende Rolle im Bayern-Sturm spielen.

Bayern erhöhen Choupo-Motings Gehalt deutlich

Seinen neuen Vertrag hat sich der Stürmer jedenfalls redlich verdient. In der laufenden Saison kommt Choupo-Moting in 25 Einsätzen auf 16 Tore und vier Assists. Beim 3:0 gegen Union Berlin knipste er per Kopf zum 1:0 – es war bereits sein neuntes Saisontor.

Mit seinem neuen Vertrag steigt Choupo-Moting beim FC Bayern auch in eine neue Gehaltsklasse auf. Bisher kam er inklusive Prämien auf etwa sieben Millionen Euro. Sein Gehalt inklusive der zu erreichenden Jahresleistungsprämie wurde deutlich angehoben.

(skysport.de/Florian Plettenberg) / Bild: Imago