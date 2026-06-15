Sky-Info: FC Bayern verpflichtet Marokko-Shootingstar

Nachdem sich Ismael Saibari bereits mit Bayern auf persönliche Bedingungen geeinigt hatte, steht der Transfer nach Sky Sport Informationen nun fest.

Der Vertrag läuft bis Sommer 2031. Der Medizincheck soll in den USA stattfinden. Der 25-jährige offensive Mittelfeldspieler, der vielseitig einsetzbar ist, war ein ausdrücklicher Wunschspieler von Bayern-Trainer Vincent Kompany.

Sein Teamkollege vom VfB Stuttgart, Bilal El Khannouss, hat sich exklusiv am Sky Sport Mikro zu Saibari geäußert. „Um ehrlich zu sein, mische ich mich nicht in die Karriere anderer ein. Er ist zwar ein sehr enger Freund von mir, aber in solche privaten Angelegenheiten mische ich mich nicht ein“, sagte El Khannouss nach dem 1:1 der marokkanischen Nationalmannschaft gegen Brasilien über Saibari. „Ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht. Ich hoffe es für ihn, weil er es wirklich verdient.“

Saibari ist bereit für den FC Bayern

Der 31-malige marokkanische Nationalspieler (zehn Tore, ein Assist) selbst ist offen für den großen Schritt. Auch El Khannouss traut seinem Nationalmannschaftskollegen den Bayern-Wechsel zu: „Natürlich! Er ist ein unglaublicher Spieler“, betonte der VfB-Star. „Und ich wünsche es ihm, für ein großes Team zu spielen. Ich hoffe, dass es passieren wird.“

Saibari kam in der vergangenen Saison für PSV in 37 Pflichtspielen auf 19 Treffer und neun Vorlagen.

(skysport.de/Florian Plettenberg)/Beitragsbild: Imago